Feirão celebra a portugalidade em Andorra

Decorreu na manhã de domingo a sexta edição do mercado tradicional “O Feirão”, uma iniciativa do Grupo de Folclore ‘Casa de Portugal’ com o apoio do Comú d’Andorra la Vella.

A Praça Guillemó na capital do Principado transformou-se numa feira à moda portuguesa com os membros do grupo trajados para a ocasião, recebendo a visita de muitos portugueses e de pessoas de outras nacionalidades. A primeira das cinco zonas temáticas foi dedicada aos produtos do campo, repleta de alfaces, couves, batatas, feijão, galos, coelhos e até uma cabritinha. Este espaço deleitou os mais pequenos que se aproximaram e tocaram nos animais vivos.

Foi possível apreciar os sabores tradicionais lusitanos em dois espaços, um dedicado ao azeite, enchidos e broa de milho, e outro reservado à doçaria tradicional com pastéis de Belém, barriguinhas de freira e bolos caseiros, entre outras coisas. O espaço do artesanato mereceu também a atenção dos visitantes que apreciaram os bordados e a cerâmica portuguesa.

O percurso temático terminava numa improvisada “tasca” que fez as delícias dos mais curiosos por saborear os produtos típicos elaborados pelos elementos do grupo. Das iguarias que se podiam apreciar, destaque para os bolinhos e pataniscas de bacalhau, feijoada, moelas, bifanas, rissóis e vinho verde. Durante as três horas que durou o Feirão o público não arredou pé da “tasca” enquanto apreciava as danças folclóricas do Grupo de Folclore ‘Casa de Portugal’ e os cânticos tradicionais do Rancho Folclórico dos Residentes do Alto Minho que colaborou na dinamização do evento.

Com esta iniciativa o grupo inicia o seu período de férias, mas já tem agendada para setembro a participação no desfile do traje organizado pela Federação do Folclore Português, e a deslocação em outubro a Valladolid (Espanha) para participar num intercâmbio cultural.