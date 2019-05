Feira Medieval anima Pinhel

A cidade de Pinhel, no distrito da Guarda, acolhe entre sexta-feira e domingo a quinta edição da Feira Medieval, iniciativa que inclui a realização de uma ceia da época para cerca de 350 comensais.

Segundo a Câmara Municipal de Pinhel, que organiza o evento anual, a edição de 2019 da “Feira Medieval da Cidade Falcão – Guarda-Mor do Reino e Senhorios de Portugal” proporciona “três dias de grande animação ao estilo medieval”.

Durante o fim de semana, a Cidade Falcão vai “recuar no tempo” com a realização da Feira Medieval, que destaca a muralha da cidade, mandada reconstruir e ampliar pelo rei Dom Dinis.

“O centro histórico da cidade de Pinhel é o cenário ideal para um evento que pretende transportar os visitantes até à época medieval, época marcada por vivências rurais, mas também por constantes disputas pela posse dos territórios, principalmente nesta zona de fronteira”, refere a organização em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a fonte, o cenário que “convida os visitantes a entrar na festa” inclui ruas coloridas, cortejos e torneios, música, dança, artes circenses, espetáculos de fogo, encenações e muita animação de rua.

O falcão é também presença obrigatória na Feira Medieval de Pinhel, ou não fosse “o testemunho mais representativo de Pinhel, Cidade Falcão – Guarda-Mor do Reino e Senhorios de Portugal”, segundo a autarquia presidida por Rui Ventura.

Do vasto programa da atividade, o destaque vai para a realização, no sábado, a partir das 19:30, junto do castelo, de uma Ceia Medieval que contará com cerca de 350 comensais.

A edição deste ano tem como novidade a realização de uma missa campal, no domingo, às 12:00, no largo de Santa Maria.

A Feira Medieval começa pelas 14.00 de sexta-feira, com a abertura do mercado, a que se segue um cortejo e a representação teatral da entrega do Foral e da ordem de reconstrução da muralha de Pinhel.

O certame anual promovido pela Câmara Municipal de Pinhel encerra pelas 19:00 de domingo.