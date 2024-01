Feira internacional de pavimentos atrai empresas lusas a Hannover

Entre 11 e 14 de janeiro, em Hannover, treze marcas lusas de referência vão representar a qualidade e o design português numa das mais importantes feiras de pavimentos do mundo.

“Em 2024 continuamos a apoiar as empresas do setor na promoção internacional, destacando a estratégia e participação em feiras internacionais como fundamental. O programa Inter Wood & Furniture surge como uma peça-chave nesse esforço, permitindo que as empresas expandam as suas fronteiras com um apoio financeiro significativo” afirma Vítor Poças, Presidente da AIMMP – Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal no contexto da realização da DOMOTEX 24, a principal feira mundial de pavimentos que se realiza em Hannover, na Alemanha, entre os dias 11 e 14 de janeiro.

No contexto deste projeto, a AIMMP irá levar um conjunto de 13 empresas e marcas líderes neste segmento. A.Barbosa, Delivering Nature, EPW, Golden Parquet, JMR, Lumber, MFTimber, Nogueira Fernandes, Revesperfil, Ribadao Wood Boutique, Strong Wood Floors, Thunder Target e X8 Solutions Group integram, assim, a representação portuguesa que irá apresentar internacionalmente a sua oferta de qualidade comprovada e excelente design.

A DOMOTEX 24 decorre em Hannover – na Deutsche Mess – e a representação nacional estará presente nos Stands: HALL 22 – C58 HALL 23 – B54 & C53. As empresas portuguesas vão poder demonstrar a sua capacidade competitiva e a qualidade dos seus produtos, tendo acesso aos principais players na área de pavimentos que são visitantes deste importante certame.

PLANO DE INTERNACIONALIZAÇÃO – INTER WOOD & FURNITURE DA AIMMP

No âmbito do Inter Wood & Furniture, o Plano de Internacionalização da AIMMP prevê a concretização de estratégias de expansão internacional e diversificação para mercados de elevado potencial, através de um programa estruturado de intervenção. Entre outras iniciativas, e para 2024, o programa tem um plano de feiras internacionais que pode ser consultado no site da AIMMP [4].

Ao longo dos anos, este programa já apoiou mais de 400 empresas, através de 140 ações, em cerca de 50 mercados, com incentivos até 50%, tendo contribuído para o crescimento das exportações do setor que desde 2010 duplicou as suas exportações.