Feira EuroShop em Düsseldorf contou com 21 empresas portuguesas

O Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres, acompanhado da Diretora Geral das Atividades Económicas, Fernanda Ferreira Dias, visitou, na passada semana, a 20.ª edição da EuroShop, talvez a maior feira mundial de retalho, que se realiza em Dusseldorf.

Esta edição da Euroshop estendeu-se por cerca de 120.000 m2 de área de exposição, preenchida por 2.500 expositores, oriundos de 60 países. Portugal contou com 21 empresas presentes no evento.

O cônsul-geral de Düsseldorf, que acompanhou os dois governantes durante a visita à feira, declarou que pode aperceber-se “da vitalidade do setor, inclusive ao nível do seu peso relativo nas exportações nacionais, ao trocar impressões com os 21 operadores económicos provenientes do nosso país, que vieram expor os seus produtos e atividades neste importante certame – as quais se estendem desde a apresentação de soluções tecnológicas, passando pelo fabrico de mobiliário para retalho e continuando pelo design e outras prestações de serviços (tais como a publicidade), etc.”.

Carneiro Mendes afirma ter “descoberto soluções, muitas delas inovadoras, que permitirão aos retalhistas apresentar melhor ao consumidor os seus produtos e serviços”.

A atividade dos operadores económicos portugueses presentes na EuroShop representa um volume de negócios de cerca de 114 milhões de euros e cerca de 1.400 postos de trabalho.