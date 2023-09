Feira Europeia de Estrasburgo mostra-lhe Lisboa como nunca a viu

Se está em Estrasburgo este fim de semana vai poder visitar Lisboa… sem ter que sair da cidade. Este ano, a 91.ª edição da Foire Européenne de Strasbourg (Feira Europeia de Estrasburgo) leva os seus visitantes por uma visita imersiva a quatro capitais europeias. As ruas, a cultura e a gastronomia da capital portuguesa estão em evidência.

Referência comercial na Alsácia há mais de 90 anos, a Foire Européenne de Strasbourg está de volta ao bairro de Wacken. Todos os anos, a feira traz as mais recentes novidades dos mais variados setores de empresas francesas e internacionais a Estrasburgo pela altura do regresso às aulas, e este ano não é exceção.

A Foire Européenne de Strasbourg encontra-se a decorrer desde o inicio do mês, e permanecerá até dia 10 de setembro nesta cidade. Uma das novidades de 2023 é a experiência imersiva trazida pela “Aldeia Europa”, no Hall Rhin, que pretende fazer uma homenagem a todas as capitais europeias, com um enfoque especial em quatro: Roma, Dublin, Atenas e Lisboa.

Por entre mais de 1.200 metros quadrados, uma exposição em tamanho real pretende simular os diferentes ambientes que se vive nestas cidades, transformando os visitantes em verdadeiros turistas que poderão passear, saborear especialidades típicas e descobrir o património arquitetónico e cultural de cada capital.

Segundo o Lusojornal, é lá que poderá “passear por Lisboa”, visitando lugares emblemáticos da cidade como o Castelo S. Jorge, a Torre de Belém, o Padrão dos Descobrimentos ou a Praça do Comércio e ainda encontrar o Elétrico 28 ou perder-se pelas ruelas do bairro mais típico da cidade, Alfama.

Também a gastronomia tradicional, como os populares pastéis de nata, não vão faltar para poder saborear pelas “ruas da capital”. Porém, não é só Lisboa que se encontra representada na área portuguesa da feira internacional.

O “Viseu Terroir” estará presente com a missão de “entregar os melhores produtos de uma região excecional, independentemente da distância, e proporcionar-lhe uma experiência única”.

É ali, no stand 4N24 do Hall 4, que poderá encontrar iguarias tradicionais portuguesas como azeite, paio, alheiras, queijo DOP da Serra da Estrela, vinhos e mel, assim como outro tipo de produtos únicos como o licor de carqueja ou os pastéis de feijão de Viseu, de acordo com os relatos do mesmo jornal.

Durante os dias 8 e 9 de setembro, poderá ainda participar num “Job Dating”: uma fórmula inovadora que permite estabelecer ligações entre candidatos e empresas de forma ultra-rápida e unicamente baseada em competências. O conceito foi testado com sucesso na última edição da feria, tendo resultado em 442 entrevistas de recrutamento.

Porém, com um programa de mais de 50 atividades diferentes todos os dias, há muito por explorar até domingo na 91ª edição da Foire Européenne de Strasbourg. Tal como nos anos anteriores, a feira encontra-se a decorrer na Plataforma Kieffer, mesmo em frente ao Palais de la Musique et des Congrès. O bilhete de entrada custa 5 cinco euros e é válido durante todos os dias da feira, ou também poderá entrar gratuitamente a partir das 18h00.

No próximo domingo, último dia do evento, a entrada é livre a partir das 16h00. Até lá, o evento decorre todos os dias entre as 10h00 e as 20h00, sendo que as áreas de catering permanecem abertas todos os dias até à meia-noite.

Para mais informações, pode consultar o site da Foire Européenne de Strasbourg através desta ligação.