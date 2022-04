Feira de Nanterre: veja as imagens do fim-de-semana

A Feira de Produtos Portugueses de Nanterre este ano contou com a presença de 15 municípios portugueses, continuando a ser um dos maiores encontros portugueses em França.

A festa começou na sexta-feira com um jantar acompanhado de fados, com os artistas da Só Fado Alfa.

Sábado a feira começou logo às 10 horas. O evento contou com dezenas de stands, mas também com animação musical: cantares ao desafio, rusgas e um baile de encerramento com a banda de Monção Roconorte.

No domingo a feira prosseguiu com a Banda Filarmónica Portuguesa de Paris, Os Amigos de Vila Real, O Grupo de Zés-Pereiras de Puteaux e vários ranchos folclóricos portugueses.

Presente no evento, Paulo Pisco, deputado eleito pela emigração na Europa destacou a feira como um dos grandes momentos da comunidade portuguesa em França.

“A associação ARCOP, presidida por Manuel Brito, já realiza a feira há 17 anos”, salienta Paulo Pisco. “Um dos grandes eventos da comunidade portuguesa em França, que este ano teve a presença com stands de 15 municípios portugueses”, afirmou o parlamentar.

