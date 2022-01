Feira de Hannover já tem novas datas

A edição da feira industrial Hannover Messe de 2022, em que Portugal é país parceiro, foi reagendada para 30 de maio a 02 de junho devido à evolução da pandemia covid-19.

“A marcação da nova data da maior feira industrial do mundo deve-se à evolução da pandemia covid-19, com grande incidência na Alemanha e nos países europeus vizinhos”, lê-se no comunicado.

“A nova data permitirá realizar a feira em condições de maior segurança”, é referido, adiantando que a decisão foi tomada na quarta-feira pela Deutsche Messe AG, em conjunto com o Conselho Consultivo de Expositores da Hannover Messe e as associações parceiras VDMA (Association of German Mechanical and Plant Engineering) e ZVEI (Central Association of German Electrical Engineering and Digital Industry).

A feira estava prevista para final de abril, mas foi agora remarcada para 30 de maio a 02 de junho.

“Devido à elevada incidência da covid-19 na Alemanha e em muitos países vizinhos, decidimos, em conjunto com os nossos parceiros, remarcar a Hannover Messe para o próximo verão”, afirma Jochen Köckler, presidente executivo da Deutsche Messe AG, citado no comunicado.

“O ano passado demonstrou que os meses de verão são os melhores para a realização de grandes eventos nesta conjuntura de pandemia. Não podendo prever-se se a situação da covid será melhor em abril, a nova data oferece aos participantes maior segurança em termos de planeamento, para que possam apresentar as suas inovações na feira industrial mais importante do mundo”, acrescenta o mesmo responsável.

A Hannover Messe será o primeiro grande evento industrial a nível internacional.

Com foco na digitalização e na sustentabilidade irá, durante quatro dias, promover a inovação industrial em linha com as políticas de combate às alterações climáticas e da transição energética e digital.

“É correto adiar a Hannover Messe para uma data posterior e, assim, permitir que o programa de vacinação avance, o que é do interesse dos expositores e dos visitantes da feira”, considera Thilo Brodtmann, diretor-geral da VDMA, citado em comunicado.

Já Wolfgang Weber, ‘chairman’ da ZVEI, aponta que a Hannover Messe é a montra industrial mais importante do mundo para as empresas dos setores em foco, salientando que “no verão” será alcançado “um público maior e muito interessado na Indústria 4.0 e no seu contributo para a sustentabilidade”.

Portugal é o país parceiro da Hannover Messe 2022, coma participação portuguesa coordenada pela Agência para o Investimento e Comércio Exgterno de Portugal (AICEP) e coorganizada com a Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP) e a CCILA – Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã.

“Vamos, em conjunto, continuar a trabalhar para que a participação de Portugal na Hannover Messe 2022 seja um sucesso para as empresas portuguesas”, afirma o presidente da AICEP, Luís Castro Henriques.

“Apesar deste adiamento, que a segurança de todos, expositores e visitantes, determina, a participação de Portugal na Hannover Messe como país-parceiro é uma enorme oportunidade para as empresas nacionais e para Portugal, pois será um palco mundial de afirmação das nossas capacidades de inovação, produção, serviço e talento, numa altura em que estão em curso importantes processos de reorganização global das cadeias de valor”, acrescenta.

Portugal apresenta-se na Hannover Messe em três áreas de aposta – Engineered Parts and Solutions, Energy Solutions e Digital Ecosystems – e “refletirá uma indústria portuguesa em linha com as transições digital e ambiental, em que projetos e soluções destas áreas se mostram numa lógica de ecossistema, organizados de acordo com as preocupações e necessidades do visitante da HM em 2022”, lê-se no comunicado.

“Contará também com a participação de grandes empresas alemãs a operar em Portugal, que apresentarão soluções ‘Created in Portugal’, com ganhos de competitividade provados, dando testemunho de que Portugal faz sentido para investir, trabalhar e viver”, adianta.

Até ao momento estão inscritas e pré-inscritas mais de 100 empresas dos três setores de aposta na Hannover Messe 2022.

“A participação portuguesa na Hannover Messe 2022 irá reforçar a imagem de Portugal como país fornecedor de produtos e serviços, ampliar a participação das empresas portuguesas nas cadeias de valor, em particular das empresas alemãs, e captar projetos de investimento industrial para o nosso país”, remata Luís Castro Henriques.