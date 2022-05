Feira de empreendedorismo da região de Santarém dura um mês

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém encontra-se a dinamizar até 31 de maio, a Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação, certame online que tem como objetivo a promoção dos negócios das startups da região, mas também de entidades e empresas ligadas à inserção e qualificação profissional.

Este ano, o certame apresenta como novidade a divulgação das ofertas de emprego das suas empresas associadas.

Pelo terceiro ano consecutivo, a NERSANT organiza a Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação, certame que vai estar online até ao final do mês de maio e que conta este ano, pela primeira vez, com a divulgação das ofertas de emprego das suas empresas associadas. Ofertas na área da informática e tecnologias, na área administrativa e gestão de negócios, bem como na área de serralharia são alguns dos anúncios de emprego existentes na área da feira, às quais se podem juntar outras ofertas de emprego das empresas associadas da NERSANT. À NERSANT cabe apenas o reencaminhamento dos contactos dos interessados nas ofertas, que estão disponíveis para consulta sem qualquer necessidade de registo.

Paralelamente às ofertas de emprego, a Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação promove os negócios das startups da região, num total de 69 expositores participantes e 460 artigos em destaque. Cada empresa possui um stand virtual próprio, onde dá a conhecer os seus produtos e serviços, bem como entrar em contacto direto com as empresas e efetuar negócios.

A 3.ª Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação encontra-se a decorrer no portal de negócios da NERSANT, Compro no Ribatejo, estando as ofertas de emprego e a oferta empresarial disponível em https://compronoribatejo.pt/feira/3-feira-empreendedorismo-emprego-e-formacao#. No âmbito da feira digital, vai ainda realizar-se um conjunto de webinares de participação gratuita, com temas relevantes na área do empreendedorismo.

O calendário de sessões pode ser consultado no portal NERSANT, em www.nersant.pt/agenda.