Feira de Andorra com cultura e sabores portugueses

A cultura e a gastronomia portuguesas irão marcar presença na 43ª edição da Feira de Andorra la Vella que terá lugar nos próximos dias 21, 22 e 23 de outubro, junto ao Parc Central da capital do Principado de Andorra.

Integrado na Feira multi sectorial irá decorrer também a 11ª edição da Feira de Associações, certâmen que agrupa o movimento associativo cultural, solidário, escolares e desportivo do Principado, na qual o Grupo de Folclore Casa de Portugal participa ininterrompidamente desde 2011.

O stand do grupo será decorado para a ocasião com motivos dedicados ao ouro tradicional que as lavradeiras minhotas apresentam com muita “chieira” e brilho.

Além da decoração que ano após ano cria muita expectativa pela temática escolhida, irá apresentar a gastronomia típica portuguesa elaborada pelos membros do Grupo, integrada por bolinhos de bacalhau, rissóis, pataniscas, bifanas, pasteis de Belém e um bom vinho verde. No exterior do Parc Central, o palco da Fira irá acolher as diferentes atuações estando programada para sábado, às 18,30 horas a atuação do Grupo, apresentando cantigas e danças do reportório do Alto Minho.

Além do Grupo de Folclore Casa de Portugal, apresentam também stand na Feira de Associações, a Associação Cultural de Residentes do Alto Minho em Andorra e a Associação Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro. Ambas irão apresentar-se no palco através do Rancho Folclórico dos Residentes do Alto Minho e o Grupo de Bombos da Associação transmontana.

Cerca de 50 coletividades integram a Feira de Associações na qual a portugalidade marca presença reforçada com três organizações.