Fedra Ribeiro nomeada Diretora-Geral de filial da Renault

Fedra Ribeiro passa, a partir de 1 de janeiro, a dirigir a Mobilize Beyond Automotive, uma filial da Renault e sucede no cargo de Diretora-Geral a Clotilde Delbos que abandona os postos que tinha no grupo Renault. Com a sua vasta experiência e múltiplas competências, Fedra Ribeiro – que será também membro do Comité de gestão da marca – deverá desenvolver o crescimento da marca Mobilize, que acaba de fazer apenas um ano de existência.

Mobilize faz a constatação e sugere agir: “As mudanças na sociedade estão a acelerar. Os consumidores têm novas expectativas, baseadas mais no uso da mobilidade e menos no objeto automotivo. É responsabilidade de todos caminhar para a neutralidade carbónica, a Mobilize faz disso o fio condutor da sua ação”.

Formada pela antiga Universidade Moderna de Lisboa, Fedra Ribeiro iniciou a sua carreira em Portugal em 1998, na Volkswagen. Em 2001, desta vez na Alemanha, ingressa na Raytheon Technologies, ainda em Portugal ascende em 2003 ao cargo de “European account manager”. Passou depois para a SPX FLOW, em 2008 com sede na Suíça. Na SPX FLOW desempenhou em particular a Vice-Presidência da “OEM Sales”. Nova mudança em 2012, para ingressar na Bosch, onde permaneceu até 2021, ocupando diferentes cargos, entre a Suíça e a Alemanha.

Leia o artigo completo no Lusojornal.