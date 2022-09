Federação das Câmaras de Comércio no Brasil elegeu nova direção

No último dia 20 de setembro, a Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil (FCPCB) reuniu os representantes das Câmaras Portuguesas para a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que elegeu os novos órgãos de gestão 2022-2024.

Os novos representantes da Federação são: o presidente Armando Abreu, candidato reeleito, e os vice-presidentes Nuno Rebelo de Sousa (presidente da Câmara Portuguesa de São Paulo), António Fiúza (presidente da Câmara Portuguesa do Rio de Janeiro), Jatyr Ranzolin (presidente da Câmara Portuguesa de Santa Catarina) e Ivan Marques (presidente da Câmara Portuguesa de Goiás).

Os assuntos abordados no encontro foram as aprovações de contas, balanços e demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, a apresentação das ações da gestão 2020-2022, além de parcerias e outros temas de interesses das Câmaras.

“Esse momento de prestação de contas é muito importante para todos nós que fazemos parte desse grande grupo de relacionamento e de negócios composto atualmente por 18 Câmaras. A presença dos representantes foi de vital importância para que, cada vez mais, a nossa Federação possa contribuir com os investimentos feitos no Brasil e em Portugal. Fico orgulhoso com essa reeleição e comprometido em continuar fomentando relacionamentos e negócios bilaterais com esses importantes países”, destacou Armando Abreu, presidente da Federação.

A Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil (FCPCB) foi criada em 1999, mas foi constituída em 2001. A instituição surgiu a partir da necessidade de ampliar a ação das Câmaras de Comércio Brasil – Portugal que têm por objetivo desenvolver nos estados de atuação as relações bilaterais entre os dois países. A FCPCB possui o papel de apoiar as 18 Câmaras de Comércio Portuguesas existentes no Brasil nas relações luso-brasileiras, auxiliando as Câmaras na afirmação do seu papel na diplomacia econômica.

A sede da Federação está localizada em Fortaleza, no Ceará, e desde setembro de 2020 é presidida por Armando Abreu. Com o propósito de fomentar negócios, realiza constantemente eventos e reuniões com a finalidade de incentivar empresários, empreendedores e investidores brasileiros a conhecerem todos os ecossistemas portugueses e suas inovações. É responsável também por organizar o calendário de missões empresariais que tem como público-alvo os sócios das Câmaras de Comércio Brasil-Portugal, além de empresários, executivos, estudantes, instituições parceiras governamentais e não governamentais.