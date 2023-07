Fecho da Swiss Dental também afetou portugueses de Paris

Em meados de março, uma clínica dentária de Paris fechou abruptamente suas portas, deixando dezenas de pacientes desdentados sem registros médicos. Poucos meses depois, acumulam-se queixas de pacientes.

Assim começa a notícia que a rádio-notícias francesa, France Info, publicou sobre o fecho do consultório parisiense da Swiss Dental Services que deixou centenas de clientes, sobretudo de origem portuguesa, com tratamentos incompletos ou sem sequer os terem começado.

O que se passou em Paris é o reflexo da situação que a empresa viveu em Portugal: nenhuma das clínica da Swiss Dental resistiu às queixas de burla feitas por centenas de lesados desde março.

“O presidente do grupo não responde à vaga de indignação e de vandalismo que aconteceu nas 12 clínicas entretanto fechadas e ignora as queixas dos utentes”, afirma a TVI em reportagem, acrescentando que o proprietário da Swiss Dental Services, o brasileiro Jesse Lerias, está a vender o grupo a um fundo de investimento.

Em Paris, o consultório da chique rue de Rivoli (mesmo junto ao Louvre e paredes meias com o ex-presidente François Hollande), aberto desde 2018, fechou repentinamente suas portas. Alguns dos funcionários da empresa testemunharam à France Info, que o consultório fechou porque a renda não foi paga.

Os pacientes ficaram sem acompanhamento. Aparelhos provisórios ou danificados, impossibilidade de acesso a tratamentos que, muitas vezes, já pagaram antecipadamente… as queixas são inúmeras. Atraídos por preços imbatíveis, estes pacientes tiveram assim todos os dentes do maxilar superior e/ou inferior extraídos, ou mesmo de ambos, “mas por impostores”, acusa a France Info, denunciando que muitos dos dentistas da Swiss Dental eram “clandestinos, principalmente do Brasil”, sem direito de exercer em França.

O processo era sempre o mesmo: uma primeira consulta com o dentista responsável, um médico reconhecido e reputado, uma radiografia panorâmica e um questionário. Em seguida, um orçamento para a instalação de uma prótese total sobre implantes que requeria a extração dos dentes em questão. Depois, os ficavam, segundo depoimentos recolhidos por aquela rádio, nas mãos de jovens “dentistas” que, em muitos casos não acabaram o trabalho ou o fizeram de forma deficiente.

Segundo a TVI, algumas das reclamações de clientes foram tidas em conta pela Swiss Dental Services que propôs a certos clientes portugueses a viver em França que viajassem para o Porto, onde lhes marcou consultas para concluir as intervenções previstas.

A Swiss Dental Services também abriu um consultório em Londres, na Wimpole Street, mas não conseguimos apurar se houve clientes defraudados. O número relativo ao consultório londrino não atende e a página Facebook da clínica não é atualizada desde outubro de 2022.