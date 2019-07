FC Porto vence Sporting de Braga em amigável

O FC Porto venceu o Sporting de Braga por 1-0, com um golo do mexicano Corona, num jogo particular de futebol realizado no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.

Segundo uma nota do sítio oficial dos minhotos, o único golo da partida surgiu no último minuto.

Ambas as equipas preparam os seus jogos europeus, os primeiros oficiais da temporada 2019/20.

Os ‘dragões’ entram em campo precisamente dentro de uma semana, em 07 de agosto, na Rússia, onde defrontam o Krasnodar na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Já o Sporting de Braga, prepara o jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, a 08 de agosto, diante dos polacos do Lechia Gdansk ou dos dinamarqueses do Brondby.