FC Porto regressa às vitórias

O FC Porto regressou este sábado às vitórias na I Liga de futebol três encontros depois, ao superiorizar-se na receção ao Estrela da Amadora (2-0), da 22.ª jornada, contornando uma exibição pouco imaginativa no último terço com alta eficácia.

No Estádio do Dragão, no Porto, o luso-brasileiro Galeno (35 minutos) e João Mário (56) marcaram os golos dos anfitriões, que vinham de um ‘nulo’ caseiro com o Rio Ave (0-0) e de uma inédita derrota em Arouca (3-2), mas reanimaram-se a quatro dias de receberem os ingleses do Arsenal para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O FC Porto segue no terceiro posto, com 48 pontos, e ficou provisoriamente a quatro do líder e campeão nacional Benfica, anfitrião no domingo do lanterna-vermelha Vizela, e do Sporting, que visita o Moreirense na segunda-feira e ainda tem outro embate em atraso.

Já o Estrela da Amadora sofreu a terceira derrota seguida longe da Reboleira e ocupa a 15.ª posição, com os mesmos 21 pontos de Estoril Praia e Rio Ave, continuando sem se impor nos jogos com os ‘grandes’ em plena temporada de regresso ao escalão principal.

Finalista vencido da Taça das Nações Africanas (CAN2023) pela seleção da Nigéria, de José Peseiro, Zaidu voltou à titularidade no FC Porto sensivelmente dois meses depois, enquanto o defesa central brasileiro Otávio Ataíde, único reforço da janela de transferências de inverno, estreou-se e Alan Varela recuperou oportunamente de lesão.

A equipa de Sérgio Conceição assentou na fórmula tática de duelos recentes e começou com algum dinamismo, ameaçando em cruzamentos a partir da direita, com Evanilson a esbarrar em Bruno Brígido, aos seis minutos, e Nico González a atirar para fora, aos 20.

Com solidariedade defensiva e intensidade nos duelos, o Estrela da Amadora procurava ripostar em contra-ataque e ‘assustou’ aos 29 minutos, quando o regressado André Luiz captou um passe de Léo Jabá, deixou Otávio para trás e subiu até à área contrária para rematar contra Zaidu, que saiu lesionado desse lance e abandonaria o relvado de maca.

Os ‘tricolores’ estavam a conferir algum equilíbrio ao jogo, mas ficaram em desvantagem aos 35 minutos, fruto de uma combinação pela direita entre Francisco Conceição e João Mário, cujo centro ressaltou em Pedro Mendes e sobrou para a emenda letal de Galeno.

O FC Porto quase permitiu o empate poucos segundos depois, não fosse Diogo Costa a impedir um cabeceamento de Ronaldo Tavares, outra das duas novidades lançadas por Sérgio Vieira em relação ao triunfo na receção ao Portimonense (3-0), da ronda anterior.

No lado oposto do campo, um lançamento lateral errático dos visitantes possibilitou que Evanilson isolasse Francisco Conceição para um ‘disparo’ em posição frontal à figura de Bruno Brígido, aos 42 minutos, com o extremo a finalizar em arco por cima, já aos 45+1.

Um cabeceamento alto de Evanilson, aos 53 minutos, prenunciou uma segunda parte de bases similares, na qual o Estrela da Amadora permaneceu amarrado defensivamente e Galeno, servido à distância por Alan Varela, atirou para defesa de Bruno Brígido, aos 55.

Essa insistência do FC Porto seria recompensada na jogada seguinte, com o extremo a derivar da esquerda para assistir na meia-direita um pontapé cruzado de fora da área de João Mário, que sentenciou em definitivo qualquer esperança do adversário em pontuar.

Nem os ajustes promovidos por Sérgio Vieira, que prescindiu de trio de defesas centrais para redimensionar o meio-campo, melhoraram os ‘tricolores’, que jamais importunaram Diogo Costa e quase sofreram novo revés aos 82 minutos, com o suplente Jean Filipe a bloquear uma investida de Iván Jaime que tomava a direção da baliza de Bruno Brígido.