FC Porto não passa na Madeira e deixa fugir rivais

O FC Porto voltou a não passar no campo do Marítimo, empatando 1-1, o que deixa a liderança da I Liga portuguesa de futebol entregue aos seus dois grandes rivais, Sporting e Benfica, que venceram no sábado.

Após três jornadas, os lisboetas estão com nove pontos e os ‘dragões’ com sete, após um jogo no Funchal conflituoso, disputado num relvado francamente em mau estado.

O internacional Luiz Diaz foi um verdadeiro quebra-cabeças para a defesa adversária, no primeiro tempo, e já depois de duas boas ocasiões chegou ao golo, aos 35, minutos. Taremi recuperou a bola, após um passe mal medido do marítimo, e soltou para Otávio que serviu Luis Diaz, que em esforço rematou.

Diogo Mendes tentou evitar em cima da linha, mas deixando a bola para Taremi encostar, só que o golo viria mesmo a ser atribuído ao avançado colombiano.

Para delírio dos cerca de 3.500 adeptos no estádio, o Marítimo empatou, completamente contra a corrente do jogo, já no tempo de compensação concedido antes de rumar aos balneários.

O médio Rossi serviu Vitor Costa, que encontrou livre de marcação à entrada da grande área Xadas, que, de pé esquerdo e de primeira, rematou ao ângulo.

No centésimo encontro entre as duas formações, o jogo foi equilibrado em termos de ocasiões no segundo tempo, e bastante conflituoso também, não aparecendo mais golos.

Quem finalmente encontrou o caminho do golo, após dois jogos ’em branco’, foi o Vitória de Guimarães, que goleou o Vizela por 4-0, resultado que lhe permitiu saltar para sétimo, logo atrás dos três grandes e ainda do Gil Vicente, Sporting de Braga e Portimonense, que estão com seis pontos.

No estádio D. Afonso Henriques, não foi fácil o caminho para o triunfo, que só começou a ‘sorrir’ a vinte minutos do fim, com o golo de grande penalidade de André André.

Desfeito o ‘nulo’, a equipa treinada por Pepa manteve o ‘pé no acelerador’ diante de um Vizela cada vez mais desorganizado atrás e fixou o resultado final com golos de Oscar Estupiñán, aos 75 minutos, de Marcus Edwards, aos 82, e de Sacko, noutra grande penalidade, aos 90+5.

Também hoje, o Portimonense somou a segunda vitória como visitante na I Liga, ao vencer em casa do Tondela, por 3-0, o que lhe permite agora ser quarto posicionado, pela diferença de golos.

Beto (35 minutos), Aylton Boa Morte (45+1), de grande penalidade, e Fali Candé (80) marcaram os golos dos algarvios.

A jornada só ficará encerrada segunda-feira, dia em que jogam os dois clubes que estiveram em ação na Liga Conferência – o Paços de Ferreira recebe o Estoril, depois do estimulante triunfo sobre o Tottenham, e o Santa Clara desloca-se ao Porto, para jogar contra o Boavista.