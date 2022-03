FC Porto mantém vantagem de seis pontos

O FC Porto venceu este domingo em casa do Paços de Ferreira por 4-2, na 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, respondendo ao Sporting e mantendo em seis pontos a vantagem na liderança do campeonato.

Antes de receber o Lyon, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, na quarta-feira, os ‘dragões’ construíram um triunfo sólido em Paços, mesmo que a equipa da casa tenha ‘ameaçado’ por vezes o domínio ‘azul e branco’.

O brasileiro Pepê abriu a contagem aos 17 minutos, o chileno Juan Delgado ainda empatou aos 31 minutos, mas o também ‘canarinho’ Evanilson fez o 2-1, aos 38, ‘bisou’, aos 52, e Taremi fez o quarto para os ‘dragões’, aos 59, marcando o 17.º golo da época em todas as competições, já depois de fazer duas das 15 assistências que já leva nesta temporada.

Nico Gaitán, o argentino ex-Benfica, que também passou pelo Sporting de Braga em 2020/21, ainda reduziu, aos 66 minutos, mas os anfitriões já não voltaram a colocar em causa o 53.º jogo seguido sem perder na I Liga para os ‘azuis e brancos’.

Foi na Mata Real, com um 3-2 em 30 de outubro de 2020, que a equipa de Sérgio Conceição perdeu pela última vez, mas o destino foi diferente hoje.

A vitória mantém o campeão Sporting a seis pontos, depois de os ‘leões’ terem vencido em Alvalade o Arouca por 2-0, no sábado. O Paços é 10.º, com 27, e interrompeu uma série de duas vitórias seguidas.

Vindo de três derrotas consecutivas, o Vitória de Guimarães recebeu e venceu o Famalicão por 2-1, após ‘virar’ o marcador, isolando-se no sexto lugar do campeonato face à ‘investida’ do Marítimo, que tinha vencido horas antes e colocado pressão.

O ex-médio vimaranense Pêpê marcou primeiro para os visitantes, logo aos seis minutos, mas a equipa de Pepa conseguiu ‘virar’ no fim do primeiro tempo, pelo colombiano Óscar Estupiñán, aos 45+1, e no início do segundo, por Rochinha, aos 47, aproveitando o empate sem golos do Estoril Praia com o Gil Vicente na sexta-feira.

Os famalicenses, por seu lado, venciam há três jogos seguidos e hoje foram parados no dérbi minhoto, caindo para o 12.º lugar, com 26 pontos, ultrapassados pelo Santa Clara.

Nos Açores, os insulares decidiram a receção ao Vizela em dois minutos, graças a um autogolo de Bruno Wilson, aos 66 minutos, e um tento de Cryzan, aos 68, sem que o golo dos minhotos, por Kiko Bondoso (82), ficasse sem nova resposta, por Rui Costa, aos 90.

Os açorianos, que puseram fim a uma série de quatro jogos sem vencer, somam 29 pontos, no 10.º posto, enquanto os vizelenses somaram o quinto jogo seguido sem vencer e seguem em 14.º, com 24.

No primeiro jogo do dia, em Moreira de Cónegos, um golo do defesa central brasileiro Matheus Costa, aos 30 minutos, bastou para o Marítimo bater o Moreirense, subindo ao sétimo lugar no campeonato.

Os insulares puseram fim a uma série de dois jogos sem vencer, com um triunfo nos últimos seis, e agora subiram aos 32 pontos, aproveitando o empate do Estoril e a derrota do Portimonense com o Benfica, por 2-1.

No fundo da tabela, o Moreirense não aproveitou a derrota do Arouca e não vai sair do 17.º e penúltimo posto, primeiro de despromoção direta, acima apenas da Belenenses SAD, que na segunda-feira defronta o Tondela (16.º).