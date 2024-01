FC Porto goleou Moreirense

O FC Porto repôs este sábado distâncias na luta pelo título, ao vencer na receção ao Moreirense (5-0), da 18.ª jornada de I Liga de futebol, intensificando a evolução exibicional observada em plena transformação tática nos dois jogos anteriores.

No Estádio do Dragão, no Porto, Wendell (oito e 72 minutos), Evanilson (60), Galeno (69) e Alan Varela (83) construíram o triunfo mais folgado esta temporada dos anfitriões, cuja mudança estrutural de ‘4-4-2’ para ‘4-3-3’ já rendeu 11 golos e nenhum sofrido, gerando três êxitos tranquilos desde o empate na visita ao Boavista (1-1), da 16.ª ronda.

O FC Porto está na terceira posição, com 41 pontos, a cinco do líder isolado Sporting e a quatro do campeão nacional Benfica, segundo classificado, enquanto o Moreirense surge em sexto, com 29, e abriu a segunda metade da prova com a derrota mais volumosa em 2023/24, após já ter alcançado a sua melhor primeira volta em 13 participações na elite.

Privado de Nico González, por suspensão, Sérgio Conceição utilizou de início Eustáquio relativamente ao triunfo sobre o Sporting de Braga (2-0), da ronda anterior, e começou a agarrar a quarta vitória seguida em casa para o campeonato com novo início implacável.

Francisco Conceição, solto de marcação, desaproveitou um passe longo de Alan Varela, logo aos quatro minutos, recuperando protagonismo aos oito, quando cruzou na direita e Wendell aproveitou uma saída hesitante do guarda-redes Kewin Silva para abrir o ativo.

Com os mesmos titulares do êxito na casa do Estoril Praia (3-1), a equipa de Rui Borges procurava aplicar o seu habitual futebol descomplexado, mas apenas conseguiu visar a baliza de Diogo Costa aos 28 minutos, através de um ‘tiro’ inofensivo de João Camacho.

Francisco Conceição voltou a agitar o ataque do FC Porto à meia hora, ao atirar em arco para fora, repetindo esse movimento em diagonal da direita para o meio aos 40 minutos, com um pontapé à figura de Kewin Silva, que adiaria o ‘bis’ de Wendell nos ‘descontos’.

O Moreirense quase igualou nos instantes iniciais da etapa complementar, fruto de uma iniciativa de Kodisang, que replicou a jogada predileta de Francisco Conceição e levou a bola a rasar o alvo, no único lance perigoso encarado pelos ‘dragões’ em toda a partida.

Aos 60 minutos, Alan Varela combinou com Wendell na cobrança de um canto curto pela esquerda e levantou para a zona do primeiro poste, onde Evanilson cabeceou de forma subtil e dobrou a vantagem do FC Porto, quebrando em definitivo a réplica vimaranense.

Uma ‘arrancada’ efetuada a partir da esquerda e junto à linha de meio-campo por Galeno resultou num ‘tiro’ triunfal de fora da área para o 3-0, que ainda desviou em Marcelo, aos 69, três minutos antes de Wendell finalizar com êxito um centro de João Mário na direita.

Alan Varela completou a ‘mão cheia’, aos 83 minutos, ao antecipar-se ao passe de Kewin Silva na direção de Lawrence Ofori para se estrear a marcar pelo FC Porto e agudizar a frustração do Moreirense, que só tinha perdido fora para o campeonato face ao Sporting.