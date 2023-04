FC Porto está quase na final da Taça de Portugal

O FC Porto venceu o Famalicão por 2-1, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, e deu um importante passo rumo ao ‘Jamor’.

Os golos de Marcano (16 minutos) e Toni Martínez (63) deram a vitória aos ‘dragões’, e Penetra marcou pelo Famalicão, ainda na primeira parte (36).

O FC Porto entrou melhor, a exercer mais pressão e, desde cedo, mostrou vontade de marcar. Aos oito minutos, Toni Martínez, após um cruzamento de Wendell, ameaçou a baliza de Luiz Júnior, mas o brasileiro defendeu sem dificuldade.

O Famalicão, ainda assim, estava vivo e a lutar, e, pouco depois, aos 10 minutos, Ivo Rodrigues entrou pelo corredor central e tenta assistir Cádis, que apareceu isolado na pequena área, mas Cláudio Ramos saiu da baliza e agarrou a bola.

Os ‘dragões’ voltaram à carga e seguiu-se um período de intensa pressão, na qual a formação famalicense sentiu grandes dificuldades para contrariar.

Com um quarto de hora de jogo decorrido, e após um apontamento brilhante de Namaso, Otávio fez o ‘aviso’ à baliza de Luiz Júnior.

No minuto seguinte, após um livre batido por Wendell, na direita, Luiz Júnior saiu em falso e permitiu a Marcano cabecear para o fundo da baliza, inaugurando o marcador.

Com este golo, Marcano tornou-se o defesa com mais golos da história do FC Porto, com 27.

O Famalicão conseguiu reagir da melhor maneira e, logo de seguida, aos 19 minutos, Ivo Rodrigues cruzou e Riccieli desviou para uma defesa complicada de Cláudio Ramos.

A formação comandada por João Pedro Sousa continuou a subir no terreno e a aproveitar da melhor forma alguns erros cometidos pela defesa portista.

Iván Jaime bateu um livre rasteiro e obrigou o guardião dos ‘dragões’ a uma defesa apertada.

Antes do intervalo, aos 36 minutos, o Famalicão acabou mesmo por marcar. Depois de um grande cruzamento de Iván Jaime, na esquerda, Penetra rematou cruzado para dentro da baliza de Cláudio Ramos.

A segunda parte começou menos intensa e com menos ritmo. As oportunidades de golo, de parte a parte, escassearam e a cautela foi a palavra de ordem nos primeiros minutos. Ainda assim, o FC Porto conseguiu ser melhor no departamento da eficácia e, aos 63, colocou-se novamente na frente.

Galeno correu pela esquerda, deixou Riccieli para trás e cruzou para Toni Martínez, que só teve que encostar para dentro da baliza de Luiz Júnior.

A partir daqui, os ‘azuis e brancos’ limitaram-se a gerir da melhor forma a vantagem, perante um Famalicão que, nesta fase do encontro, já não conseguiu encontrar argumentos para contrariar a supremacia portista.

O FC Porto recebe agora o Famalicão na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, na próxima quinta-feira, dia 04 de maio, no Estádio do Dragão, onde se decidirá quem jogará a final com o Sporting de Braga.