FC Porto está na ‘final four’ da Youth League

Depois da vitória suada contra o campeão em título, o AZ Alkmaar, nas grandes penalidades, os dragões respiraram melhor e foram à Alemanha golear o Mainz por 4-1, esta quarta-feira.

De um modo geral, o FC Porto mostrou-se bastante superior ao Mainz na primeira parte, mas essa superioridade só se traduziu em golos à passagem do minuto 18. Tiago Andrade enviou a bola para o coração da área onde apareceu João Teixeira a rematar de primeira. Num primeiro momento, Louis Babatz ainda defendeu, mas o guarda-redes dos alemães tinha, como se costuma dizer, «manteiga nas mãos» e deixou o esférico escapar para o fundo das redes.

O Mainz tentava reagir, mas era aos dragões que pertenciam as melhores oportunidades. Era questão de tempo até chegar o segundo golo dos azuis e brancos e foi mesmo o que aconteceu à passagem do minuto 32. Bola recuperada pelos azuis e brancos no meio campo do Mainz, Candé serviu Rodrigo Mora que fez o que quis da defesa alemã, foi para o meio e marcou um golaço para ampliar a vantagem dos homens de Capucho. Ao intervalo, a vantagem era do FC Porto.

A segunda parte começou como a primeira: com domínio dos dragões que, por várias vezes, poderiam ter chegado ao terceiro golo. Tanta insistência eventualmente ia dar frutos, que só foram colhidos à passagem do minuto 73. Pavisic falhou um passe em zona proibida, Rodrigo Mora ficou com a bola, seguiu isolado e no frente a frente com o guarda-redes germânico não perdoou e fez o 3-0, o segundo golo da conta pessoal na partida.

Anhá Candé consumou a goleada aos 83 minutos, numa transição rápida dos dragões onde António Oliveira serviu o ponta de lança portista que seguiu sozinho pelo meio-campo adversário e, na entrada da meia-lua da área, atirou para o 4-0 dos azuis e brancos.

O Mainz ainda deu um ar de sua graça perante um estádio que encheu completamente para ver um jogo da Youth League. Não querendo fazer a desfeita aos adeptos, Fritz Engel fez o golo de honra dos alemães aos 87 minutos.

A vitória, naturalmente, já não fugiu ao FC Porto que, desta forma, está na final four da Youth League. Os dragões já sabem que terão pela frente o Milan que, também esta quarta-feira, eliminou o Real Madrid nas grandes penalidades. Na outra meia-final estarão FC Porto e AC Milan, que se defrontam dia 19 de abril.