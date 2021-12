FC Porto entra a ganhar na Taça Intercontinental

O FC Porto venceu esta sexta o Sporting, por 6-3, na primeira mão da Taça Intercontinental de hóquei em patins, garantindo assim uma vantagem importante para a final.

Os portistas seguem assim para a final com uma vantagem de três golos, que poderá ser decisiva em caso de o Sporting vencer o último jogo.

As duas equipas entraram em jogo de forma muito igual e equilibrada, com lances de perigo junto das balizas e muito ritmo.

O FC Porto foi o primeiro a ‘assustar’, com Gonçalo Alves a atirar à baliza, tendo mesmo sido gritado golo no pavilhão. No entanto, o árbitro considerou que a bola não entrou totalmente na baliza, por isso não foi assinalado golo.

À medida que o encontro ia avançado, a tensão e o ritmo também foram aumentando.

Ezequiel Mena entrou na partida para reforçar o FC Porto e, logo de seguida, atirou a bola ao poste da baliza de Ângelo Girão.

O aviso estava feito e, no minuto seguinte, não falhou. O jogador dos ‘dragões’, determinado, rematou e inaugurou o marcador no Dragão Arena.

Mais confiante devido à vantagem, o FC Porto não demorou a voltar a marcar, desta feita por intermédio do capitão Reinaldo Garcia.

No entanto, o Sporting não baixou os braços e respondeu da melhor forma à desvantagem. Logo depois do segundo golo portista, no mesmo minuto, reduziu a desvantagem com um golo de livre direto, apontado por Gonzalo Romero.

Ainda antes do intervalo, o Sporting voltou a marcar, repondo a igualdade. Toni Pérez foi o autor do segundo golo dos sportinguistas.

No arranque da segunda parte, o FC Porto entrou melhor e cedo passou para a frente do marcador. A eficácia de Gonçalo Alves e Carlo Di Benedetto nesta fase foi fundamental para construir uma vantagem confortável para a equipa ‘azul e branca’.

Telmo Pinto também marcou, aos 45 minutos, mas o Sporting reduziu aos 48 com um golo de Gonzalo Romero.

A contagem só ficou fechada nos últimos segundos, altura em que a equipa sportinguista viu a 15.ª falta, por simulação de Ferran Font. O FC Porto beneficiou de um livre direto que Gonçalo Alves não desperdiçou.

‘Dragões’ e ‘leões’ voltam a encontrar-se no domingo, às 18:00 horas, em Lisboa, no jogo decisivo da Taça Intercontinental de hóquei em patins.