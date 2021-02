FC Porto empata em Braga

O FC Porto empatou hoje em casa do Sporting de Braga (2-2), no primeiro jogo da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e pode ver o líder Sporting ficar a oito pontos de distância.

Os ‘dragões’ marcaram por Sérgio Oliveira (36 minutos), de grande penalidade, e Taremi (54), mas o Braga chegou ao empate por Fransérgio (87) e Gaitán (90+4), quando o FC Porto jogava em inferioridade numérica, por expulsão de Corona (60).

Com o segundo empate consecutivo, o FC Porto passou a somar 40 pontos, menos cinco do que o líder Sporting, que tem menos um jogo, enquanto o Sporting de Braga é terceiro, com 37, mais três do que Benfica e Paços de Ferreira, que ainda não jogaram nesta ronda.