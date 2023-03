FC Porto e Braga empataram-se

O campeão FC Porto, segundo classificado, empatou a zero no reduto do Sporting de Braga, terceiro, ficando ambos mais longe do líder Benfica, após a 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O conjunto de Sérgio Conceição, que vinha de dois triunfos, somou a quarta igualdade na prova, enquanto os comandados de Artur Jorge contabilizaram apenas a segunda, depois do 3-3 caseiro com o Sporting na ronda inaugural.

Os ‘dragões’ passaram a contar 58 pontos, enquanto o Sporting de Braga soma agora 56, ficando a 10 e 12 dos ‘encarnados’, que no sábado receberam e golearam o Vitória de Guimarães por 5-1.