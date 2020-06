FC Porto: décimo mandato para Pinto da Costa

Pinto da Costa, reeleito este domingo presidente do F. C. Porto, agradeceu o voto de confiança dos sócios e garantiu que colocará os interesses do clube azul e branco sempre em primeiro lugar.

“Estou muito contente pela forma como correu este ato eleitoral. Queria congratular-me com este exemplo, pelo respeito e interesse na vida do F. C. Porto. Votaram mais de 8 mil associados, o que é notável, porque há muita gente que teve medo de sair e como se pode verificar não houve perigo de contágio”, começou por dizer o líder dos dragões, visivelmente emocionado.

“Tenho de agradecer a todos os sócios que vieram atuar, é sinal que sentem e vivem diariamente o clube. E a todos os que confiaram em mim. Num momento em que não é fácil para ninguém, vieram dar-me um voto de confiança para as batalhas que se seguem. A única coisa que posso prometer é que vou por o interesse do Porto acima de tudo.”, concluiu.

Pinto da Costa, que está na presidência do clube azul e branco há 38 anos, vai cumprir o 10.º mandato.

Resultados oficiais:

Lista A: 68,65% (5370 votos)

Lista B: 4,91% (384 votos)

Lista C: 26,44% (2071 votos)

Brancos 488

Nulos 156