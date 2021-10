FC Porto consegue primeiro triunfo na Champions

O FC Porto estreou-se esta terça-feira a vencer na Liga dos Campeões da época 2021/22, ao impor-se por 1-0 na receção ao AC Milan, em jogo da terceira jornada do grupo B, liderado pelo Liverpool.

Um golo marcado pelo internacional colombiano Luis Díaz, aos 65 minutos, foi suficiente para o vice-campeão português conquistar o primeiro triunfo na prova, depois do empate 0-0 alcançado no estádio do Atlético de Madrid, na ronda inaugural, e da goleada sofrida em casa perante o Liverpool, por 5-1.

O FC Porto passou a totalizar quatro pontos, igualando o Atlético de Madrid, que hoje foi derrotado por 3-2 na receção ao Liverpool, líder destacado do grupo, com nove pontos, enquanto o AC Milan continua no último lugar, ainda em ‘branco’.

#portugalpositivo