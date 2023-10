FC Porto conquista Taça Continental de hóquei em patins

O FC Porto conquistou a Taça Continental de hóquei em patins pela segunda vez na sua história, ao vencer os espanhóis do Voltregà por 5-3, na final disputada na Catalunha.

Em Sant Hipòlit de Voltregà, os campeões europeus, que no sábado tinham batido o HC Braga nas meias-finais da ‘final four’, chegaram ao intervalo empatados 1-1 com os catalães, com Gonçalo Alves a marcar para os ‘azuis e brancos’, aos sete minutos, e Jordi Burgaya para os anfitriões, aos nove.

No segundo tempo, Hélder Nunes, aos 39 minutos, e Gonçalo Alves, aos 43, deram nova vantagem aos portistas, mas Burgaya, aos 48, e Gerard Teixidó, aos 49, repuseram o empate, que seria desfeito logo de seguida, por Rafa, aos 49, antes de Hélder Nunes fixar o resultado, aos 50.

O FC Porto sucede ao Valongo como vencedor da prova e arrecada a segunda Taça Continental do seu currículo, depois de ter erguido o troféu em 1986.

Além dos ‘dragões’ e do Valongo, a competição já foi também vencida por outros quatro emblemas portugueses, nomeadamente Benfica (três vezes), Sporting (duas), Óquei de Barcelos (uma) e Oliveirense (uma).

A Taça Continental, que decorreu na Catalunha, juntou na ‘final four’ o campeão europeu de hóquei em patins, FC Porto, o vice-campeão europeu, Valongo, o vencedor da Taça da Europa, Voltregà, e o ‘vice’ da mesma competição, HC Braga.