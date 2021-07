FC Porto bate campeão francês por 2-0

Um golo do médio Bruno Costa e outro do avançado Fernando Andrade deram a vitória ao FC Porto frente ao Lille (2-0), num encontro de preparação para a época futebolística 2021/22, disputado no Estádio Algarve.

Diante do campeão gaulês, a equipa treinada por Sérgio Conceição esteve ligeiramente por cima no primeiro tempo, apresentando-se determinada em marcar cedo e a encostar o adversário na sua zona defensiva, conseguindo efetuar mais remates, embora quase sempre à figura do guardião Léo Jardim, ex-Rio Ave e Boavista.

Apesar de ter tido menos bola e menos chances de golo, a grande ocasião esteve nos pés do brasileiro Luiz Araújo, quando decorria o minuto 12.

Sem oposição, de fora de área, o avançado teve tempo para rematar colocado de pé esquerdo, levando a bola a embater na barra da baliza defendida por Diogo Costa, em resposta à melhor ocasião ‘azul e branca’, protagonizada pela ‘cabeça’ do espanhol Toni Martínez, instantes antes.

No segundo tempo, os ‘dogues’, que tiveram Tiago Djaló e Xeka no ‘onze’, contaram também Renato Sanches e José Fonte em campo, não conseguiram anular o ímpeto ofensivo do FC Porto, que acabou por inaugurar o marcador no Estádio Algarve, aos 53 minutos.

Uma boa investida de João Mário pelo lado direito do ataque terminou com um remate à ‘boca’ da baliza do médio Bruno Costa, que regressou esta temporada ao clube portista, depois de um remate de Toni Martínez para defesa incompleta de Léo Jardim.

Se Jocelyn Gourvennec mudou seis jogadores no recomeço, Sérgio Conceição apenas realizou alterações no decorrer do segundo tempo, com a aposta no avançado Fernando Andrade a revelar-se acertada.

Otávio viu bem a desmarcação do compatriota, que rematou de primeira para o fundo das ‘redes’, aos 77, fixando o resultado final.

No dia 28, os ‘dragões’, que somaram a sexta vitória na pré-época, defrontam a AS Roma (Itália), treinada pelo português José Mourinho, seguindo-se o Lyon (França), três dias depois.