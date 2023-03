FBI diz que covid-19 teve origem em laboratório chinês

O diretor do FBI, Christopher Wray, disse, na terça-feira, acreditar que a pandemia de covid-19 terá resultado de uma fuga do laboratório em Wuhan, China, de acordo com relatórios recentes das autoridades norte-americanas.

“Há algum tempo que o FBI avalia que as origens da pandemia são provavelmente um possível incidente de laboratório em Wuhan”, disse Wray, em declarações à “Fox News”, acrescentando que não pode partilhar muitos detalhes da avaliação da agência porque são confidenciais.

A declaração surge depois do “Wall Street Journal” ter noticiado, no domingo, que o Departamento de Energia dos EUA concluiu, ainda que com baixa confiança, que a pandemia resultou de uma fuga não intencional de um laboratório na China. Quatro outras agências, juntamente com um painel nacional de informação, ainda consideram que a pandemia terá resultado de uma transmissão natural entre animais e humanos, possivelmente no mercado de Wuhan. Duas agências ainda não chegaram a uma conclusão.

Na segunda-feira, o porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que o governo norte-americano não chegou a um consenso sobre as origens da pandemia.

