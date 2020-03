É, preciso de ti

E muitas vezes quero calar-me

É, fazes-me falta

E não o digo o suficiente

É nos atos que o demonstro

Mas hoje só o quero gritar

E aqui estou deste lado da margem

E tu desse lado

E no entanto o nosso universo é um

Porque já não sabemos viver um sem o outro

Preciso do teu ar

Do perfume da tua pele

Das tuas mãos atentas e carinhosas

Da tua presença física

É, preciso de ti

Mas não posso

Mas ainda assim te tenho sem te ter

Vivo tudo contigo através de interações

De trocas de pensamentos, de ideias e ideais, através das nossas certezas, através das nossas inseguranças

Vivo tudo contigo porque

És do meu coração

E eu do teu

E o corpo vai esperar

Vou esperar pelo teu toque

Vou esperar pelo teu perfume

Vou esperar pelas nossas saídas ao restaurante

Vou esperar pelos nossos passeios

Vou esperar pelas nossas danças e delírios quando saímos

Sim, vou esperar pelo nosso mundo físico

Porque, sabes meu amor,

Só estamos completos por inteiro

Quando os nossos corpos se encontram!

BV180320