Faz 25 anos que Diana nos deixou

A “princesa do povo” deixou o mundo em 1997 em Paris. Foi há 25 anos que Diana teve o fatal acidente.

A Princesa Diana tinha 36 anos à data da sua morte. Um acidente de carro enquanto fugia de paparazzis em Paris foi também fatal para o seu parceiro Dodi Al-Fayed e para o motorista.

Foi um momento de choque para todo o mundo e também de fúria pela circunstância em que aconteceu. O Deutsche Welle relembra as palavras de Tony Blair, primeiro-ministro britânico à época, no momento da morte de Diana.

“Vocês sabem como as coisas eram difíceis para ela de tempos em tempos, tenho certeza que só podemos imaginar. Mas indivíduos em todos os lugares – não apenas aqui no Reino Unido, mas em todo o lado – mantiveram a fé na princesa Diana”, afirmou Blair. “Eles amavam-na, consideravam-na parte do povo. Ela era a ‘princesa do povo’. E é assim que permanecerá nos nossos corações e nas nossas memórias, para sempre”.