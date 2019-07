Fátima Lopes: Tive a necessidade de sair para cumprir um sonho

Fátima Lopes, estilista portuguesa e natural da ilha da Madeira, marcou presença como conferencista no II Encontro Intercalar de Investidores da Diáspora, realizado precisamente no Funchal.

Em entrevista ao BOM DIA, a designer de moda confessou sentir-se parte da Diáspora portuguesa, considerando-se também uma “madeirense orgulhosa da sua terra” mas que teve “necessidade de sair para cumprir um sonho”.

“Há 30 anos, a ilha da Madeira era demasiado pequena para seguir a carreira de criadora de moda, e Portugal continental também”, continuou, justificando as razões pelas quais se estabeleceu em Paris.

Quanto ao II Encontro Intercalar de Investidores da Diáspora, este teve lugar no Savoy Palace, hotel onde a própria estilista trabalhou, considerando-o “um projeto (que encarou) de corpo e alma. É um paraíso e um dos hotéis mais importantes do mundo. Quando me deram a oportunidade, criei de “A” a “Z” para todos os funcionários do hotel, o que foi um desafio muito interessante”.

A artista fez questão de mencionar as “cartolas cor de rosa”, um objeto que caracteriza o hotel naquele território insular, marcando-as como algo carismático: “quando se fala de uma coisa nova, é necessário que esta tenha carisma. Os senhores vestem de cinza e as senhoras de rosa, mas eles têm detalhes rosa (cartola) e elas detalhes cinza”, vincou.

Para colmatar a entrevista, Fátima Lopes deixou um conselho aos jovens portugueses que pretendem entrar no mundo da moda: “Há 30 anos era tudo diferente. Hoje em dia, se eu estivesse cá (referência a Portugal continental e ilhas), não precisava de sair. Já fazemos tudo atrás de um computador, mas viajar é uma necessidade constante. Tendo talento e trabalho, é possível vingar na moda”.