Fátima: bispo emigrante pede justiça, paz e generosidade

O bispo da diocese norte-americana de Fall River, Edgar Cunha, disse que todos são responsáveis pelo bem comum e apelou à generosidade.

“Somos responsáveis uns pelos outros e pelo bem comum, por uma sociedade melhor e por manter viva a chama da fé, dos ensinamentos de Cristo e da Igreja. Somos promotores da justiça e da paz”, afirmou Edgar Cunha, nas celebrações da peregrinação internacional aniversária de agosto, que hoje começaram no Santuário de Fátima.

O prelado apontou o exemplo de Maria, para sublinhar que “ensina a importância da generosidade”, criticando o mundo atual, “onde se pensa mais no interesse pessoal em vez de [se] pensar no bem comum”.

Aos fiéis, referiu que tudo o que fizerem no santuário – orações, celebrações eucarísticas, confissões ou procissões – “tudo isso tem um objetivo, uma finalidade”, a conversão para se alcançar a santidade.

“Nada disso acontece sem uma grande fé. A fé é a base de tudo o que precisamos para chegar à santidade”, continuou Edgar Cunha, natural de Nova Fátima, no estado brasileiro da Bahia, referindo que, apesar de pessoas considerarem que ser santo “é para aqueles que já nasceram com esse dom”, todos receberam esse dom no batismo.

O bispo pediu aos peregrinos para que “não desistam, não desanimem, não percam a esperança, não percam a confiança”, desafiando ainda para que sejam hoje mensageiros e instrumentos de Deus e agentes de uma nova evangelização.

Na conferência de imprensa, no âmbito da peregrinação, Edgar Cunha recordou que foi para os Estados Unidos como imigrante, deixando família, cultura, língua e costumes.

“E tive de abraçar uma nova língua, um novo costume, uma nova cultura e aprender tudo de novo. Então, entendi o quanto é desafiador a vida do migrante e a vida daqueles que têm de deixar a sua própria pátria”, declarou, recordando que quando foi nomeado bispo, na primeira conferência de imprensa, afirmou, que é “um deles [imigrantes], um com eles e um para eles”.

O bispo de Fall River, onde reside uma numerosa comunidade portuguesa de origem açoriana, foi o primeiro prelado dos Estados Unidos nascido no Brasil.

Edgar Moreira da Cunha, de 69 anos, foi ordenado padre em 27 de março de 1982, na Igreja de São Miguel, em Newark, no estado norte-americano de New Jersey, onde reside, igualmente, uma importante comunidade portuguesa.

A peregrinação, também considerada a dos emigrantes, integra a peregrinação do migrante e do refugiado, no âmbito da 50.ª Semana Nacional de Migrações, que começou na segunda-feira e termina no domingo, sob o tema “Construir o futuro com migrantes e refugiados”.

A Semana Nacional de Migrações é uma iniciativa da Obra Católica Portuguesa de Migrações, organismo da Conferência Episcopal Portuguesa que em 2022 faz 60 anos.

A peregrinação termina no sábado. A partir das 09:00, é recitado o terço, realizando-se, uma hora mais tarde, a missa, que inclui uma palavra dirigida aos doentes. As celebrações terminam com a procissão do adeus.