Fátima acolhe Peregrinação do Migrante e Refugiado

A Peregrinação Nacional do Migrante e Refugiado ao Santuário de Fátima, dias 12 e 13 de agosto, é presidida pelo cardeal Marc Ouellet, Perfeito da Congregação para os Bispos.

A peregrinação tem como lema «Não são apenas migrantes» e pelas 16h00 do dia 12 de agosto realiza-se uma conferência de imprensa de apresentação da peregrinação, na Casa de Nossa Senhora do Carmo, promovida pela Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, em conjunto com o Santuário de Fátima.

O início oficial da peregrinação é às 18h30 e o cardeal Marc Ouellet, Perfeito da Congregação para os Bispos, celebra, às 22h30, a eucaristia no santuário.

No dia seguinte, pelas 10h00, o cardeal Marc Ouellet preside à eucaristia onde se inclui a oferta do trigo, a bênção dos doentes, a consagração, terminando com a procissão do adeus.

De 11 a 18 de agosto realiza-se a semana nacional das migrações.