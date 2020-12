Fãs descontentes com preço da réplica do capacete de Miguel Oliveira

Os fãs de Miguel Oliveira receberam esta segunda-feira a notícia de que as réplicas do capacete que o piloto português utilizou no Grande Prémio de Portugal, em novembro, já estariam à venda. No entanto, o preço está a gerar críticas nas redes sociais.

“Preço demasiado elevado”, “exagero” ou “já vi réplicas de outros pilotos e de marcas de capacete com mais renome por muito menos valor”, são alguns dos comentários que espelham a deceção dos motards que estavam à espera da oportunidade de adquirir esta réplica, à venda por 1.463,70€.

De acordo com o site do clube de fãs de Miguel Oliveira, os capacetes da SHARK Helmets estão disponíveis para entrega no fim de janeiro de 2021.