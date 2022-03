Farta de mentiras!

A propósito da invasão da Ucrânia e das medidas adoptadas pelo Parlamento Europeu, circulam nas redes sociais notícias falsas propagadas sem qualquer análise, sobre a suposta abstenção do Bloco na resolução que condena a invasão.

Não, não nos abstivemos. Votámos a favor, como é facilmente verificável por quem quiser consultar as fontes oficiais. Está intencionalmente a confundir-se a votação do Bloco com um programa de assistência financeira que vem desde 2014, cujos votos foram todos anteriores à invasão, e que impõe ao povo ucraniano medidas draconianas e austeridade.

É uma jogada da direita, confortável com este tipo de programas de assistência e com programas tipo troika, que vai buscar estes votos anteriores à invasão para confundir e fazer crer que nos recusamos a prestar auxílio.

Não é verdade! Opomo-nos à guerra, apoiámos as sanções à Rússia, apresentámos propostas, aprovadas, sobre o caminho para a paz e, não, o nosso voto anterior não procurou inviabilizar o auxílio financeiro. Tudo isso está datado e documentado ao longo dos últimos sete anos.

Confesso que me surpreende a quantidade de pessoas que correm atrás da notícia falsa e do insulto sem sequer verificarem seja o que for. Ter trazido o processo passado de assistência financeira do FMI e da UE no mesmo dia em que se votou contra a agressão da Ucrânia não foi um acto de desconhecimento, foi intencional. Foi intencional para cumprir uma agenda política, mas não vale tudo, não pode valer tudo!

Ó gente boa, tenham a posição que tiverem deixem de ser fantoches destes grupos que enquanto não enterrarem a democracia não estarão descansados. Calma.

Marisa Matias