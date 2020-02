Faro Ramos: ensino de português está bem e recomenda-se

O embaixador de Portugal e atual presidente do Camões I.P, Luis Faro Ramos, esteve este fim de semana em Echternach, no Luxemburgo, para participar na cerimónia de entrega de diplomas a cerca de 150 alunos da rede de Ensino Português no Estrangeiro.

Sob o mote do ensino da língua portuguesa na diáspora, as mais de 500 pessoas presentes puderam assistir ainda à apresentação do programa Estudar e Investigar em Portugal e a momentos culturais que ficaram a cargo da escola regional de música de Echternach, Pedro Bray e Susana Magalhães.

O BOM DIA marcou presença nesta cerimónia e teve a oportunidade de recolher o testemunho exclusivo de Faro Ramos, que revelou ao nosso jornal que “o Instituto Camões, através das suas redes, está a tentar corresponder com a sua oferta onde há procura, e a procura pelo ensino de português é muita e diversificada”.

“Temos procura de português como língua estrangeira mas também como língua materna ou língua de herança, como é o caso do Luxemburgo”, começou por referir.

Questionado sobre a iniciativa da sua organização em formar empresários em França, Luís Faro Ramos revelou que a mesma se trata de um conjunto de “cursos específicos, sobretudo online, direcionados à aprendizagem do português como língua de negócios ou como forma de participação nas organizações e associações internacionais”.

Quanto ao objetivo de atrair os jovens da diáspora para as universidades lusitanas, o presidente do Camões assumiu que “[a cerimónia] foi uma oportunidade única para confraternizar com centenas de portugueses, entre os quais encarregados de educação e jovens”, e confessou já ter tido “a oportunidade de conhecer casos de estudantes que, tendo tido a imersão inicial na nossa língua através da nossa estrutura, estão agora a estudar em Portugal no ensino superior”.

À nossa equipa de reportagem, Faro Ramos destacou o papel dos encarregados de educação no sucesso do seu programa e pediu aos portugueses do grão-ducado que façam ver “a importância da nossa língua às autoridades luxemburguesas”.

O diplomata elogiou ainda o ensino de português no estrangeiro, que “está bem e recomenda-se”, e garantiu que não vai deixar de procurar condições para que este seja “cada vez melhor”.