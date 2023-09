Farense surpreendeu um Braga desinspirado

O Farense somou o segundo triunfo na I Liga portuguesa de futebol, juntando a excelente exibição ao aproveitamento dos muitos erros defensivos do Sporting de Braga para vencer (3-1) o encontro da quinta jornada.

No duelo familiar entre o pai Artur Jorge, no banco dos bracarenses, e o filho Artur Jorge, pela primeira vez titular nos algarvios, o mais novo levou a melhor, com os golos dos companheiros de equipa Bruno Duarte (31 minutos), Rui Costa (44) e Belloumi (58), enquanto Banza assinou o tento minhoto (56).

Os algarvios, com o segundo triunfo consecutivo caseiro, subiram, à condição, ao oitavo lugar, com seis pontos, menos um do que o Sporting de Braga, sétimo a seis pontos da liderança, ocupada para já pelo FC Porto.

José Mota fez duas alterações no ‘onze’ algarvio face à derrota (1-0) em Famalicão, com as novidades Artur Jorge e Bruno Duarte, enquanto Artur Jorge operou três mudanças nos bracarenses em relação à vitória sobre o Moreirense (3-2), com os regressos de Al Musrati e Ricardo Horta e a estreia a titular do internacional português João Moutinho.

Os minhotos assumiram a posse de bola na fase inicial, período que culminou aos 11 minutos, com um ‘tiro’ de fora da área de Al Musrati, que obrigou a uma grande estirada de Ricardo Velho para evitar o primeiro golo da partida.

O Farense respondeu aos poucos, aumentou os índices de agressividade e começou a ‘roubar’ mais bolas no seu meio-campo ofensivo, somando vários remates sem perigo no espaço de poucos minutos, perante um Sporting de Braga muito apático e que foi acumulando, ao longo do jogo, demasiados erros defensivos.

Aos 31 minutos, o perigo foi de uma área à outra e resultou no 1-0: João Moutinho acertou ‘em cheio’ na barra e, na resposta, em transição rápida, Fabrício Isidoro conduziu a bola e passou a Bruno Duarte, que, já na área, ‘trocou as voltas’ ao central José Fonte e rematou colocado com o pé esquerdo.

O Farense empolgou-se, com o apoio dos seus adeptos, e assumiu o ascendente. Aos 40 minutos, Rui Costa, isolado, falhou incrivelmente o remate após passe de Fabrício Isidoro, mas o avançado redimiu-se pouco depois.

Aos 44, Belloumi ganhou espaço, em diagonal da direita para o meio, e atirou para defesa incompleta de Matheus, que correu para tentar segurar a bola dentro da área, mas acabou por, de forma infantil, ‘oferecer’ o esférico a Rui Costa, com o dianteiro a aproveitar para concluir facilmente para o 2-0.

Antes do intervalo, Álvaro Djaló podia ter reduzido, mas Ricardo Velho somou mais uma grande defesa (45+2).

Para a segunda parte, Artur Jorge arriscou, apostando em Zalazar e Abel Ruiz para tentar mudar o rumo dos acontecimentos, expondo ainda mais a equipa em termos defensivos.

Num dos primeiros lances após o reatamento, o videoárbitro descortinou uma cotovelada de Abel Ruiz a Artur Jorge na grande área, mas Rui Costa desperdiçou a respetiva grande penalidade, atirando muito por cima (51).

Simon Banza reduziu a diferença, num cabeceamento ao segundo poste, após cruzamento da esquerda de Álvaro Djaló (56), mas o Sporting de Braga não conseguiu ganhar moral, porque o Farense respondeu imediatamente com o 3-1, numa jogada à esquerda entre Rui Costa e Mattheus Oliveira, que desequilibrou a defensiva bracarense, com Belloumi a atirar para a baliza deserta (58).

O terceiro tento ‘matou’ a reação dos minhotos, que caíram em termos anímicos e viram o Farense desperdiçar várias oportunidades, por Pastor (73), Marco Matias (77 e 82) e Rafael Barbosa (83), enquanto, na pressão final dos bracarenses, Pizzi rematou ao poste (88) e desperdiçou outra ocasião clara aos 90+7.