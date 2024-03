Farense fez tremer Alvalade

O Sporting sobreviveu à reação do Farense e obteve uma importante vitória caseira, por 3-2, que permite aos ‘leões’ assistir ao clássico da 24.ª jornada na liderança provisória da I Liga portuguesa de futebol.

Daniel Bragança, aos 11 minutos, e Gyökeres, aos 29, colocaram o Sporting a vencer 2-0, mas Belloumi, aos 32, e Zé Luís, aos 50, lograram o empate para o Farense, que, no entanto, durou pouco tempo, devido ao tento decisivo de Pedro Gonçalves, aos 53.

A formação lisboeta ascende assim ao topo do campeonato, com 59 pontos, ficando a aguardar pelo resultado do duelo entre FC Porto e Benfica, enquanto o conjunto algarvio, que já não triunfa há seis jornadas, é agora o 11.º colocado, com 26.

Entre o dérbi da Taça de Portugal e a receção à Atalanta, Rúben Amorim geriu a equipa com um total de quatro mexidas, apostando em St. Juste, Ricardo Esgaio, Nuno Santos e Daniel Bragança, nas posições de Eduardo Quaresma, Coates, Geny Catamo e Morita.

Face às ausências de Coates e dos lesionados Adán e Gonçalo Inácio, o centrocampista Daniel Bragança foi o escolhido para capitanear a equipa do Sporting e decidiu honrar o compromisso com o tento inaugural da partida, num grande remate, aos 11 minutos.

Depois de um mau alívio da defesa algarvia, Daniel Bragança recolheu a bola e ‘fuzilou’ a baliza, com a bola ainda a bater na trave antes de entrar, marcando a supremacia do Sporting, num encontro em que, no seu início, dominou por completo a posse da bola.

Os ‘leões’ viram os ferros impedir o segundo golo em duas ocasiões quase seguidas, de St. Juste e numa estranha abordagem de Talys, mas Gyökeres ampliou a vantagem, ao antecipar-se a Zach Muscat e a desviar o bom cruzamento de Pedro Gonçalves, aos 29.

O 2-0 acabou por despertar finalmente o Farense para a partida, conseguindo avançar no terreno e reduzindo de imediato a desvantagem no marcador, graças a um enorme golo de Belloumi, aos 32, num remate em arco, que era indefensável para Franco Israel.

Ainda na primeira parte, Edwards e Pedro Gonçalves ameaçaram o golo, mas o Farense acabou por entrar melhor no segundo tempo e, depois de a trave voltar a deter um potente remate de Zé Luís, o cabo-verdiano conseguiu mesmo empatar, de cabeça.

No entanto, o Sporting obteve uma resposta perfeita em apenas três minutos, quando, aos 53, Ricardo Esgaio perfurou pelo flanco direito do ataque e entregou rasteiro para a finalização de Pedro Gonçalves já na pequena área, ‘matando’ a reação dos algarvios.

Apesar da vantagem mínima não permitir relaxamentos, Rúben Amorim aproveitou e refrescou a equipa, com as entradas de Eduardo Quaresma, Morita, Trincão, Coates e Paulinho, numa fase em que o Sporting ia controlando o resultado num ritmo inferior.

Já José Mota atacou os derradeiros minutos com uma tripla substituição, à procura de retirar pelo menos um ponto da visita a Alvalade, mas a formação ‘leonina’ assegurou um importante triunfo, não obstante os muitos nervos sentidos nas bancadas na reta final.