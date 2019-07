Farense bateu ingleses do Rochdale

O Farense, da II Liga de futebol, venceu hoje os ingleses do Rochdale por 1-0, com golo do reforço Fabrício Simões, em jogo particular no Estádio Municipal de Albufeira.

No primeiro encontro da pré-época, o novo técnico dos algarvios, Sérgio Vieira, contou com três dos cinco reforços no ‘onze’, os defesas David Sualehe e Rafael Vieira e o avançado Fabrício Simões.

Com um plantel ainda incompleto, o treinador utilizou também vários jogadores da futura equipa sub-23, que competirá nos campeonatos distritais da Associação de Futebol do Algarve.

À passagem dos 21 minutos, o dianteiro brasileiro, oriundo do Famalicão, assinou o único golo da partida, aproveitando um mau atraso de um defesa da equipa da terceira divisão inglesa.

O próximo jogo de pré-época do Farense está marcado para 12 de julho, frente à seleção A do Bahrain, no Parchal, concelho de Lagoa.