Fardylor: vestuário de trabalho português para o mercado externo

Com mais de 20 anos de experiência em Portugal, no segmento do vestuário de trabalho, a Fardylor procura consolidar a sua marca junto das comunidades portuguesas no estrangeiro.

O profissionalismo, qualidade e preço são as nossas principais diretrizes, através das quais procuramos primar pela diferença, respondendo sempre às necessidades de cada cliente.

Não nos limitamos a vender. Procuramos sempre aconselhar as melhores soluções para áreas tão diversas como a saúde, educação, indústria, serviços, restauração, estética, desporto e segurança.

Com uma unidade própria de produção com 20 funcionários temos capacidade técnica para realizar e acompanhar todos os pedidos desde o planeamento, corte, confeção e personalização dos artigos com bordados ou estampados.

Localizada na vila de Lordelo, concelho de Guimarães, numa região conhecida pela vasta oferta têxtil, tentamos, agora, levar o nome de Portugal com o selo nacional a todos os empresários portugueses além-fronteiras.

Com clientes já conquistados em países como a França, Luxemburgo, Suíça e Bélgica, queremos consolidar a nossa posição, mostrando-nos recetivos a “vestir pessoas e empresas”. Esse é o nosso lema.

Por isso, se tem uma pequena ou média empresa e procura uniformizar o fardamento dos seus funcionários, fale já connosco, pedindo um orçamento grátis sem qualquer compromisso. Estamos aqui para o ajudar, prometendo todo o nosso empenho e dedicação.

O trabalho da Fardylor pode ser consultado em www.fardylor.com, e nas redes sociais como o Facebook, Instagram e Linkedin.

Poderão também ligar para o (+351) 252 874 238 ou enviar um e-mail para comercial@fardylor.com.

Juntos somos mais fortes para consolidar mais uma marca portuguesa além-fronteiras.