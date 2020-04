assim que ela entra em casa

e me encontra todo pra baixo,

triste, com a vida tão rasa,

tão só, sem rumo, sem nexo,

me olha e com pena se despe, no seu corpo todo me encaixo;

me deixa inteiro em brasa,

me molha, me usa, lambuza, levanta e fala: “é só sexo”;

com nojo se limpa e se veste;

e diz: “palhaço, segura tua barra,

tu não tens nada que preste.

vê se de mim te desamarra

e finalmente me deixa viver.

foi contra a minha vontade

que te dei o meu corpo agora

e não tive nenhum prazer:

não foi por amor, foi caridade”;

aí, abre a porta e vai embora.

me deixa de alma nua por dentro

e o corpo despido por fora.

—

ela volta mas nunca demora

e esta cena sempre se repete.

por amar quem só me explora,

sou deste palco a marionete.

Remisson Aniceto (2017)