Fangueiro avança na Conference com golo português

O Swift Hesperange, clube luxemburguês treinado pelo português Carlos Fangueiro, venceu os galeses do TNS por 3-2, esta terça-feira, e carimbou a passagem à 3ª pré-eliminatória da UEFA Europa Conference League.

O jogo disputado no Estádio do Luxemburgo começou com um golo do Swift Hesperange logo aos dois minutos, por Dominik Stolz. O TNS empatou pouco depois, de penálti, por McManus.

Na segunda parte, o Swift Hesperange entrou melhor. Rachid Alioui marcou aos 62 minutos e o português Simão Martins aumentou o resultado quatro minutos depois.

O TNS ainda reduziu a desvantagem aos 72 minutos, por McManus, pela marca de penalidade máxima.

O Swift Hesperange vai defrontar os macedónios do Struga na 3ª pré-eliminatória da UEFA Europa Conference League. Os jogos serão disputados com os embates a duas mãos a 10 e 17 de agosto.