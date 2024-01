Família vai ter que suportar trasladação de Diana Santos

Os restos mortais de Diana Santos foram libertados pelas autoridades luxemburguesas. Recorde-se que a portuguesa foi encontrada morta, desmembrada e decapitada na comuna francesa de Mont-Saint-Martin, junto à fronteira com o Luxemburgo em 2022.

A trasladação do corpo para Portugal fica a cargo da família, informaram as autoridades luxemburguesas ao filha da vítima, na passada sexta-feira.

Segundo o Jornal de Notícias, as autoridades deram à família de Diana Santos quatro opções: “sepultar o corpo na cidade de Diekirch, onde Diana residia; sepultá-lo numa vala comum no Luxemburgo; trasladar o corpo para Portugal, mediante o pagamento de entre seis e sete mil euros; contratar um serviço funerário português para ir buscar o corpo ao Grão-Ducado”.

“É a família que vai ter de tratar de tudo. Não nos disseram mais nada. Vamos ver como fazer, porque é um valor avultado para nós”, disse Francisco Bastos, filho da vítima.

Sobre o caso sabe-se que a investigação à morte de Diana Santos foi entregue ao Ministério Público de Diekirch, no Luxemburgo. Até à data, foi feita a detenção de um cidadão marroquino, de 48 anos, que vivia com Diana e que terá promovido um casamento combinado de um sobrinho com a portuguesa, que depois terá quebrado o contrato.

Recorde-se que o tronco de Diana Santos foi descoberto por um transeunte em meados de setembro “perto de um prédio desabitado” na comuna francesa de Mont-Saint-Martin, na fronteira com a Bélgica e Luxemburgo. Posteriormente, partes do corpo foram encontradas pela polícia na cidade alemã de Temmels, localizada junto à linha de fronteira com o Luxemburgo.