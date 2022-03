Família suspeita de assassinar emigrante e deitá-lo ao Mondego

Marco Alves Santos, português de 46 anos emigrado no Luxemburgo, foi encontrado sem vida no rio Mondego em agosto de 2021. A investigação levou agora à detenção de quatro suspeitos, todos eles com relações familiares à vítima.

De acordo com a RTL, as fortes suspeitas de que o autor do crime também fosse residente no grão-ducado fizeram com que o Ministério Público luxemburguês abrisse, a dia 7 de setembro de 2021, um inquérito judicial.

A mesma fonte indica que, graças a um esforço conjunto entre a Polícia Judiciária luxemburguesa e as autoridades portuguesas, foram detidas quatro pessoas no dia 9 de março.

Os suspeitos são a companheira do falecido, os seus sogros e o filho do seu primeiro casamento.

No dia seguinte, todos foram presentes a tribunal, estando três dos quatro suspeitos em prisão preventiva.

Marco Alves Santos, recorde-se, foi encontrado sem vida no rio Mondego, perto da Figueira da Foz, no verão do ano passado.

As causas do crime ainda estão por apurar.