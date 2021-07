Família portuguesa pede ajuda depois de perder tudo nas cheias

Chama-se Raul Costa e vive no Luxemburgo, mais propriamente em Born, no leste do país.

“No passado dia 15 de julho a minha casa ficou completamente inundada”, explica Raul Costa no Facebook onde lançou uma angariação de fundos.

“Apenas nos conseguimos salvar com as roupas que trazíamos no corpo. Perdemos tudo: móveis, eletrodomésticos, roupas, brinquedos das crianças, fotografias e recordações”, afirma o português que pede ajuda, deixando claro que ele, a esposa e os dois filhos ficaram praticamente sem nada.

Raul Costa e a mulher Bela Costa explicam: “temos uma filha pequena e um bebé, e ficamos sem casa e sem nada (…) Esta recolha de fundos servirá para nos ajudar a recomeçar.

Pode ajudar esta família através da angariação de fundos no Facebook ou pela plataforma FundMe.