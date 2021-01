Família portuguesa da Suíça morre na estrada em França

Um casal de emigrantes portugueses e o seu filho morreram em choque frontal com um camião que circulava em sentido contrário na auto-estrada A9, perto de Nîmes, no sul de França.

Cristina Caseiro e Jorge Alves (na foto cima) eram pais de Rodrigo Alves (imagem abaixo), segundo o Jornal de Notícias. A família era natural de de Tabuaço, e viviam na Suíça.

O casal deixa órfãos mais dois filhos, um rapaz e uma rapariga.

Eram 02:30 de sábado quando se deu a colisão frontal com um camião, conduzido por um polaco, que seguiria em contra-mão, segundo as autoridades francesas. O veículo pesado viajou em contra-mão, provavelmente cinco ou seis quilómetros. O motorista está hospitalizado em estado de detenção.

A família portuguesa terá tido morte imediata. Um vasto dispositivo policial e de socorro foi acionado e o Ministério Público de Nîmes abriu uma investigação por homicídio.

O motorista do camião foi transportado para o Hospital Universitário de Nîmes. O teste de álcool efetuado no local deu negativo, segundo o jornal Midi Libre que acrescenta que outros testes estão em curso, nomeadamente para averiguar se o homem estaria sob o efeito de estupefacientes.

O camionista terá entrado na auto-estrada no sentido errado depois de sair da auto-estrada na área de serviço de Marguerittes, na A9. O acidente ocorreu no sentido Montpellier-Orange, entre as saídas Nîmes-Ouest e Nîmes-Est.