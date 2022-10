Família madeirense criou império retalhista na Venezuela há 60 anos

Uma das maiores redes de lojas na Venezuela comemora 60 anos de existência, um símbolo da presença dos portugueses no retalho do país.

Cinco madeirenses, da mesma família, criaram, há 60 anos, a rede de Automercados Plaza’s, que hoje tem 22 sucursais, 2.900 empregados, uma fundação social, uma escola de gastronomia e um centro de formação em processamento de alimentos e carnes.

“Somos uma empresa líder no retalho venezuelano. Estamos a preparar-nos para celebrar o 60.º aniversário e cumprimos a função específica de manter a alimentação dos nossos clientes e da população em geral”, explicou o presidente da Plaza’s à Agência Lusa.

José de Sousa salientou que a rede de supermercados é “uma empresa familiar, de segunda geração” que foi criada com o propósito de ser “uma estrutura sustentável e rentável”.

“Temos 2.900 trabalhadores, 22 sucursais e queremos continuar a abrir mais lojas. Ainda este ano vamos a abrir a n.º 23. Apesar dos inconvenientes (crise e pandemia) que afetaram o país, continuamos a investir”, frisou.

Natural de Câmara de Lobos e emigrado na Venezuela desde os seis meses de idade, José de Sousa explicou que 20% dos trabalhadores de Plaza’s são portugueses.

“Estamos orgulhosos do que estamos a fazer, apoiamos a comunidade portuguesa. A minha mãe faz parte da Sociedade de Beneficência de Damas Portuguesas Senhoras da Caridade portuguesas e temos uma fundação social”, disse.

José de Sousa explicou ainda que, ao chegar à Venezuela, os seus familiares começaram primeiro por trabalhar na área de restauração, um deles como sapateiro, outro numa mercearia e outro numa loja de ferragens.

Depois decidiram fazer uma sociedade e abriram um supermercado em Prados del Este (sudeste de Caracas), que marcou o começo da rede.

“Os portugueses que chegavam no (navio) Santa Maria juntaram-se a nós. Foi um esforço conjunto para fazer crescer a empresa. Estamos orgulhosos de ser portugueses e somos reconhecidos pelo Governo venezuelano como pessoas trabalhadoras e comprometida com a alimentação do povo. Somos parte da economia, do Produto Interno Bruto da Venezuela”, disse.

Segundo José de Sousa “setenta por cento do setor retalhista é gerido pela comunidade portuguesa. Agora estão a entrar novos atores (no setor), mas somos reconhecidos e respeitados, como trabalhadores e isso é motivo de orgulho”.

“Somos um exemplo de compromisso. Superámos a pandemia (da covid-19), chuvas, greves, tempos muito difíceis, e nunca fechámos, porque a alimentação e uma prioridade e os nossos trabalhadores compreenderam isso e apoiaram-nos”, disse. No final, “a comunidade, os nossos clientes, vizinhos agradeceram-nos”.

Por outro lado, a origem dos fundadores, agricultores na Madeira, levou a um critério muito apertado na avaliação da qualidade dos produtos do campo e dos serviços.

Por outro lado, José Marcelino da Ressurreição Gonçalves, diretor de Finanças e Planeamento Estratégico de Plaza’s, explicou que a marca é hoje um centro de formação reconhecido, com mais de 7.000 formandos, entre empregados, colaboradores e fornecedores.

“Temos uma parceria com a Universidade Católica Andrés Bello da Venezuela e um programa de formação social”, frisou.

Sobre a Fundação Plaza’s, criada há 13 anos, o projeto está centrado na nutrição e ajuda a quem tem dificuldades económicas.