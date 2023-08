Família emigrante morre em acidente no regresso a casa

Uma família, natural de Lagares, no concelho de Penafiel, perdeu a vida num acidente de viação ocorrido na madrugada de domingo, no IC8. Do acidente resultaram ainda três feridos.

O casal, assim como o filho menor de idade, faziam a viagem de regresso a Málaga, em Espanha, onde estão emigrados, depois de uns dias de férias passados na sua terra natal.

No IC8, ao quilómetro 138, na União de Freguesias de Proença-a-Nova e Peral, concelho de Proença-a-Nova, a viatura em que seguiam colidiu com um camião.

Na sequência do embate, José Barbieri, de 54 anos, a mulher Maria de La Salete Santos, de 55 anos, e o filho do casal, Edward Barbieri, de 12 anos, ficaram feridos com gravidade e acabaram todos por falecer.

