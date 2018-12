Família de português falecido em Bruxelas pede ajuda para trasladação

Armando da Silva Moreira dos Santos, de 51 anos, soube em agosto que tinha cancro do pulmão. Natural de Castelo de Paiva, vivia em Bruxelas, na Bélgica, há 15 anos, ficou hospitalizado e acabou por falecer no passado dia 14.

A trasladação do corpo, explica a irmã, Assunção Santos, custa aproximadamente cinco mil euros, valor que a família não tem forma de custear. Por isso, foi lançado um peditório solidário com esse fim, tendo sido distribuídas latas onde podem ser colocados donativos em vários estabelecimentos comerciais do concelho de Castelo de Paiva.

