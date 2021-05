Família Carreira lança associação de homenagem a Sara

“A dor da perda da minha filha é uma ferida irreparável no meu coração… Mas terei de continuar a caminhar e a viver com ela, a cada dia e a cada noite que me restam, com a certeza que jamais serei o mesmo”, escreveu nas redes sociais Tony Carreira.

O artista, num texto cheio de emoção afirma que “Sara era alegria, bondade, união, empatia, generosidade! Infelizmente não teve tempo de concretizar tantos sonhos e projetos que nos deixou”.

O artista anuncia assim que com “a Fernanda, o Mickael e o David não queremos que a Sara seja esquecida, nem os seus valores. Decidimos criar uma associação com o nome da nossa Sara que homenageará a sua essência, a sua forma de ser generosa, ajudando crianças e jovens a concretizar os seus sonhos através da atribuição de bolsas de estudo”.

A Associação Sara Carreira foi possível graças a “amigos e parceiros”, diz Tony Carreira, numa mensagem que também foi partilhada pelos seus filhos David e Mickael.

Tony Carreira deixa ainda uma apelo: “Espero que todos vocês abracem e recebam a Associação com o mesmo amor. Juntos sei que iremos conseguir melhorar a vida de quem mais precisa! ❤️❤️❤️❤️❤️”.

Recorde-se que Sara Carreira foi vítima de um acidente de viação em dezembro de 2020 que ainda deixou ferido o seu namorado.