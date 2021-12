Famalicense que morreu na Alemanha homenageado no sábado

Um português de 39 anos, natural de Famalicão, morreu sábado na Alemanha, num acidente de trabalho ao serviço de uma empresa de engenharia e construção.

No Facebook, o grupo folclórico de Gross-Umstadt, no estado de Hesse, do qual a vítima era membro, prestou homenagem ao português, recordando o “amor pelo folclore e pelas nossas tradições” e manifestando “uma dor imensa” pela morte do português que era conhecido como Vítor Guitarras.

Sábado, 18 de dezembro, às 17 horas realiza-se uma missa de sétimo dia “pela alma do nosso amigo Vítor”, anunciou o grupo folclorico de Groß-Umstadt que tomou a iniciativa de prestar assim uma homenagem “a este ser humano tão adorado por todos”.

Também em Famalicão o português é recordado “como um grande impulsionador do Rancho Divino Salvador de Delães, mesmo estando no estrangeiro”. Responsáveis do grupo afirmam que Vítor Faria visitava com alguma frequência Portugal e “procurava estar sempre disponível para fazer parte de todas as atividades organizadas pelo grupo que fundou em 2003”.